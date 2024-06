Furto nel deposito di un negozio di antiquariato a Sala Consilina

Furto in un deposito di antiquariato a Sala Consilina. Il bottino è ancora in fase di quantificazione (si crede ingente) e sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Si sta ancora cercando di ricostruire l’accaduto, in quanto il furto potrebbe essere anche accaduto alcuni giorni fa. Il deposito è legato a un antiquario della zona.

I militari dell’Arma sono stati sul posto questa mattina per i rilievi del caso. Si stanno anche monitorando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.