Successo a Polla per le feste dedicate a Sant’Antonio. Emozioni da Sant’Antuniello e per l’infiorata di frate Carlo

Emozionante infiorata sulla scalinata del santuario di Sant’Antonio a Polla realizzata da frate Carlo, monaco del convento valdianese con l’arte nelle mani. Frate Carlo con il supporto di Antonietta e Caterina ha realizzato una serie di figure sacre sulla scalinata del convento che hanno arricchito la scalinata il 12 giugno, dal via della processione “pagana” di Sant’Antuniello fino a quella del 13 giugno con la statua del santo piangente. Una bellezza, l’infiorata, nella già meravigliosa cornice del santuario pollese.

Successo non solo, ovviamente, per l’infiorata ma per tutta le festività dedicate a Sant’Antonio a Polla. Dalla “tredicina” che ogni mattina ha chiamato, all’alba, decine di fedeli assistere alle funzioni religiose agli eventi dedicati a Sant’Antuniello fino alla processione del 12 giugno che ha chiamato a Polla migliaia di persone per assistere a un evento unico del suo genere.