Tragedia ad Auletta, è morto il pensionato rimasto ustionato nella sua abitazione dieci giorni fa

E’ morto questa mattina in ospedale, Antonio Pucciarelli, il pensionato di Auletta rimasto ustionato in un incendio nella sua casa. Il 78enne molto noto per la sua azienda agricola lascia quattro figli. La mattina di circa dieci giorni fa il pensionato era nel piano terra della sua abitazione, in un cucino.

Un ritorno di fiamma dovuto a una fuga di gas lo ha colpito provocandogli diverse ustioni sugli arti inferiori e la zona inferiore del corpo. Immediatamente soccorso dal personale del 118, Pucciarelli è stato trasportato prima al pronto soccorso del “Luigi Curto” di Polla e poi in elicottero al Cardarelli di Napoli dove purtroppo è spirato nella mattinata.