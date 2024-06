Incidente anche lungo la Cilentana: due persone ferite

Incidente stradale, nella notte, lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Nord e Sud. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave. Tre le auto coinvolte nel sinistro avvenuto intorno alle 2:30: una Fiat 500 L, una Jeep Renegade e un’Audi , quest’ultima ha sfondato il guardrail dopo l’impatto, rischiando di finire nella strada sottostante.

La circolazione è stata ripristinata, intorno alle ore 10 di questa mattina, a seguito di un incidente occorso questa notte in corrispondenza del km 103.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di due persone e rendendo necessaria la chiusura della tratta stradale durante le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e pulizia del piano viabile.