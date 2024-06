Antonio Fusco di Teggiano e il terzo diploma dopo la laurea: “A 52 anni non sono stanco di studiare”

Tra i tanti maturandi che in questi giorni stanno affrontando l’esame di Stato, c’è anche qualcuno che può già definirsi più maturo degli altri. E’ il caso di Antonio Fusco, 52enne originario di Teggiano, che sta sostenendo l’esame presso il Profagri di Salerno per ottenere il suo terzo diploma di studi. Per Antonio, che ha un’azienda agricola, è laureato in Economia e Commercio e ha già altri due diplomi, uno in ragioneria e uno in geometra, il “sapere non ha limiti” e per questo motivo si è tuffato in una nuova avventura.

“Mi piace mettermi in gioco” ha dichiarato Antonio in un’intervista rilasciata su “Il Mattino”. Il signor Fusco è stato anche tra i primi a completare la prova di Italiano, che si è tenuta ieri mattina, e ha scelto la traccia B2, quella in cui la costituzionalista e professoressa Maria Agostina Cabiddu, nel suo studio, riflette sull’importanza e sul valore del patrimonio artistico e culturale nella società.

«Sono originario di Teggiano -racconta Antonio nello spiegare il motivo della sua scelta- vengo dall’entroterra della provincia. Ritengo che la nostra bellezza siano le aree rurali interne su cui l’Italia deve puntare. Turismo e attività agricola sono la chiave del nostro territorio, dalla zona di Policastro in su. Ho ricollegato il concetto di bellezza a una manifestazione tipica del mio territorio, trattasi di “Alla tavola della Principessa Costanza”, rievocazione storica fra le più belle e storicamente accurate d’Italia. La valorizzazione rurale è la vera bellezza dell’entroterra salernitano, la nostra grande risorsa».

*foto da “Il Mattino”