Sant’Arsenio: il 29 giugno la “Notte Gialla” di Coldiretti nella Villa Comunale

Si terrà in Piazza “Domenico Pica” a Sant’Arsenio, il prossimo 29 giugno 2024,

“La Notte Gialla” di Coldiretti Salerno con la collaborazione del Comune di

Sant’Arsenio, guidato dal sindaco Donato Pica e dalla Pro Loco di Sant’Arsenio,

guidata dal presidente Mario Marmo.

L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di circa 12 aziende agricole di

Campagna Amica che si dedicheranno alla vendita diretta e allo street food,

proponendo una vasta gamma di prodotti come oli, sottoli, frutta e verdura di

stagione, panificati, tartufi, gin allo zafferano, formaggi del Vallo di Diano,

antipasti e dolci tipici della zona, e molto altro.



In particolare, per i prodotti De.Co. (denominazione comunale) saranno allestiti

diversi stand: uno dal Comune di Montesano S/M con lo zafferano, uno dal

Comune di Caggiano che proporrà il pasticcio caggianese e uno dal Comune di

Padula con le polpette

Inoltre, non mancheranno le fragole prodotte in idroponica e nickel free fornite

gratuitamente da un’azienda Coldiretti di Sicignano degli Alburni alla Pro Loco.

La Pro Loco di Sant’Arsenio, poi, parteciperà attivamente all’evento

preparando “Lagane e Ceci”, una bruschetta con aglio orsino e presenterà un

vino di un’azienda vitivinicola di Sant’Arsenio.

Il programma prevede l’inaugurazione dell’evento alle ore 19.00, nel frattempo

sarà già stato allestito il Mercato Agricolo, con la vendita di prodotti agricoli e

street food. La serata sarà allieta dal concerto dei “Taranta Project”.

Si tratta di un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali e

della tradizione enogastronomica del territorio che il sindaco Donato Pica ha

voluto fortemente si svolgesse nella bella piazza di Sant’Arsenio.

All’evento saranno presenti Chiara Marino, Responsabile Campagna Amica

Salerno e il Segretario di Zona Dr. Agr. Nicola Navatta responsabile della

sezione Coldiretti di Sala Consilina e di tutto il Vallo di Diano.