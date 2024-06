Ricollocata e inaugurata la croce in ferro a Prato Perillo di Teggiano

Ieri sera a Prato Perillo di Teggiano, in occasione dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, è stata inaugurata una Croce in ferro. L’opera, installata in uno spazio adiacente l’Istituto di credito della Banca Monte Pruno, rientra nell’ambito di un’azione di recupero dell’amministrazione comunale.

La croce, infatti, venne installata nel 1950 su invito dell’allora parroco mons. Quagliariello, in ricordo della predicazione primaverile dei padri passionisti di San Paolo della Croce. L’opera venne poi rimossa quando, anni dopo, la piazzetta fu interessata da lavori di ripavimentazione. A gran richiesta dei cittadini, per i quali la croce era diventata un simbolo della frazione, si è deciso di ripristinarla e collocarla nel luogo originario.

“Abbiamo accolto la richiesta dei cittadini- ha spiegato il sindaco Michele di Candia -, abbiamo realizzato l’opera e provveduto a installarla. Ringraziamo mons. Quagliariello per l’opera realizzata all’epoca e tutti coloro che hanno reso possibile il riposizionamento di questa Croce qui a Prato Perillo”.

Alla cerimonia hanno preso parte il resto dell’amministrazione comunale, il consigliere regionale, Corrado Matera, i cittadini e il parroco della chiesa del Sacro Cuore, don Michele Totaro, che ha benedetto la croce.