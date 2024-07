Cava de’ Tirreni: denunciato un uomo per furto

Il personale del Commissariato di Cava De’ Tirreni, in collaborazione con la Procura della Repubblica, durante servizi mirati per contrastare i reati predatori in città, ha denunciato un cittadino di Cava, con diversi precedenti per fatti simili, per furto all’interno di un edificio nel centro cittadino.

Grazie alle indagini condotte dopo la denuncia del proprietario dell’immobile, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e della zona circostante. L’uomo, già noto alla Polizia, è stato trovato presso la sua abitazione e ha restituito la refurtiva spontaneamente.