Ladri in fuga a Sala Consilina, inseguiti dai carabinieri riescono a evitare l’arresto

Un inseguimento in piena regola tra le strade di Sala Consilina con i carabinieri che hanno dato la caccia a dei ladri il tutto è accaduto intorno alle 22.

I malviventi hanno provato a rubare in una casa in pieno centro ma alcuni cittadini hanno dato l’allarme e i carabinieri sono arrivati in poco tempo. I ladri si sono messi in auto e sono fuggiti. I militari della Compagnia di Sala Consilina hanno cercato di acciuffarli tuttavia i malviventi sono riusciti a nascondersi tra le campagne di Sala Consilina.