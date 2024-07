Continuano i controlli della Polizia di Stato per gli stranieri irregolari sul territorio campano

Continua l’impegno della Questura di Salerno per prevenire e reprimere il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Altri due stranieri irregolari nel nostro Paese sono stati accompagnati presso il Centro Permanenza e Rimpatri di Roma e di Potenza. Il primo è un tunisino di 32 anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo per un furto in flagranza di reato, e irregolare da 4 anni. Nel corso della sua permanenza irregolare ha compiuto diversi reati e ha fornito 6 diversi alias per evitare l’identificazione.

L’altro è un georgiano di 42 anni, che è stato fermato dal personale del Commissariato di

P. S. di Battipaglia nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione del

crimine. E’ arrivato in Italia nel 2019 e da allora ha commesso svariati furti. Ora entrambi gli stranieri si trovano nei CPR e, non appena le procedure di identificazione consolare saranno perfezionate, saranno riaccompagnati da personale della Polizia di Stato presso il loro Paese di origine.