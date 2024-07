Musetti vuol battere anche Djokovic per un Wimbledon formato gigante

Wimbledon, Musetti è nella storia ma vuole battere anche Djokovic. Lorenzo Musetti, circondato dall’atmosfera magica di Wimbledon, sta vivendo un momento che sembra quasi irreale. Sul Campo 1 ha appena trionfato su Taylor Fritz in cinque set, sotto gli occhi di una entusiasta Regina Camilla, che, conquistata dal suo gioco, ha persino partecipato alla Ola del pubblico. Questo risultato lo porta in semifinale, il miglior traguardo della sua carriera in uno Slam. Ora, venerdì 12 luglio, affronterà Novak Djokovic sul Centrale, un confronto che rappresenta un sogno che si avvera per Musetti, nonostante il suo idolo fosse Roger Federer.

Per le scommesse sul tennis oggi, Musetti parte sfavorito contro Djokovic (6.30 per l’italiano, 1.12 per il serbo), ma ha una grandissima carica, confortato dallo stato di forma e dal fatto di essere diventato il quarto italiano capace di raggiungere la semifinale a Wimbledon, unendosi a Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. La vittoria contro Fritz, ottenuta in tre ore e 26 minuti con il punteggio di 3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6, 6-1, è una dimostrazione della sua crescita e maturazione come giocatore. Questa evoluzione è evidente, non solo a Wimbledon, dove non aveva mai giocato così bene, ma anche nelle recenti prestazioni sull’erba, con una semifinale a Stoccarda e una finale al Queen’s. Il successo è frutto di una crescita personale e professionale, comprendendo l’importanza dei risultati oltre alla bellezza del gioco.

La paternità ha contribuito a questa maturazione, presentando un Musetti capace di competere ai massimi livelli nei grandi tornei. Ora deve mantenere questa consapevolezza nella semifinale contro Djokovic. I precedenti favoriscono il serbo, che ha vinto cinque dei sei incontri precedenti, inclusa una vittoria al Roland Garros dove Musetti è crollato al quinto set. Tuttavia, la vittoria di Musetti a Montecarlo nel 2023

suggerisce che una sorpresa è possibile. Djokovic, avvantaggiato dal ritiro di Alex De Minaur per infortunio, avrà un giorno in più di riposo. Questo è prezioso per il serbo, ancora in recupero dall’operazione al ginocchio post-Roland Garros. La semifinale rappresenta un altro traguardo storico per Djokovic, che è diventato il terzo giocatore oltre i 37 anni a raggiungere le semifinali di Wimbledon.

Il pubblico di Wimbledon potrebbe non essere del tutto amichevole con Djokovic, viste le tensioni durante il suo match contro Holger Rune. Tuttavia, Musetti può contare sul sostegno dei tifosi, pronti a supportarlo contro il sette volte campione di Wimbledon. Domani, la sfida tra Musetti e Djokovic promette di essere un incontro memorabile, con l’italiano pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.