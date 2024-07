Nuovi sensi unici a Polla. Auto distrugge uno dei segnali stradali

La questione sensi unici a Polla sta creando malumori ma anche approvazioni. Il nuovo piano traffico voluto fortemente dall’assessore delegato Vincenzo Giuliano ha previsto una serie di cambiamenti nel traffico soprattutto della zona orientale del paese.

Non tutti i cittadini hanno approvato quanto scelto e che ha di fatto – al di là della bontà o meno del piano traffico – modificato le abitudine di diversi residenti. Ci sono state delle proteste, gli agenti della polizia municipale di Polla guidati dal comandante Andrea Santoro hanno provveduto a controllare le varie arterie e sono state anche installate delle segnalazioni per favorire la conoscenza della nuova viabilità. Il piano tra l’altro non è ancora entrato a pieno regime. Questa mattina un’auto – si sta appurando se in colposamente o meno – ha colpito e divelto uno dei segnali di divieti di transito.