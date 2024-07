Gli Arkana vincono la finale regionale del Sanremo Rock Festival. Tutto pronto per la finale interregionale

Il rock degli Arkana continua a conquistare sempre più persone e sempre più riconoscimenti. Ieri sera Valentino Lentini, Roberto Rocco, Felice Tancredi e Luca Lopardo hanno partecipato alla finale regionale del Sanremo Rock and Trend Festival aggiudicandosi il primo posto e, di conseguenza, un posto nella finale interregionale del sud Italia che si terrà il 10 agosto nei pressi del Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.

Gli Arkana si sono esibiti sulle note dell’omonima canzone, Arkana, il loro potente inno rock che è diventato anche il loro biglietto da visita. Non a caso il brano che porta il nome della band racchiude in sé le sonorità del gruppo e la loro idea di mistero legato alla strega Arkana e al lupo nero. “Il segreto del lupo nero, simbolo della nostra band, è il cuore pulsante del nostro universo musicale. – afferma la band valdianese -Questo enigmatico e affascinante guardiano rappresenta il potere dell’oscurità e della luce, la dualità che si riflette nelle nostre canzoni e nelle anime. È il custode di antichi misteri e di saggezze dimenticate, che sveliamo attraverso la nostra musica.”

L’ascesa dei quattro ragazzi, figli del Vallo di Diano e della provincia di Salerno, dunque non si ferma qui e continua a maturare il consenso non solo del pubblico ma anche della critica.

Il primo pensiero della band dopo questa importante vittoria va a tutti coloro che li sostengono: “Siamo incredibilmente onorati e grati per questo risultato.La nostra musica nasce dall’incontro tra il mistero e il fantastico, due elementi che ci guidano e ci ispirano in ogni nota e ogni parola. Con Arkana, vogliamo trasportarvi in mondi sconosciuti e meravigliosi, dove ogni melodia è un portale verso l’ignoto e l’incredibile. Vogliamo ringraziare tutti i nostri fan che hanno creduto in noi e nel potere della musica di Arkana. Siete voi che date vita alla nostra magia. Continuate a seguirci nel nostro viaggio verso l’ignoto e a scoprire con noi i segreti nascosti del lupo nero.”