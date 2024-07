“Teeyaan”: Atena Lucana si veste dei colori dell’India

Domenica 21 luglio Atena Lucana ha ospitato una delle celebrazioni festive più importanti dell’India. Si tratta di “Teeyaan”, una festa indiana che celebra la forza delle donne.

E tantissime sono state le donne, ragazze e bambine indiane che hanno partecipato alla festa, provenienti non solo dalla comunità indiana valdianese ma anche dalla vicina Basilicata e che si sono ritrovate all’auditorium per festeggiare quella che nella cultura indiana è tra le massime celebrazioni dell’universo femminile. Vestite dei loro sari piu belli, le tantissime donne presenti hanno brillato e fatto brillare di colori vivaci una domenica scintillante, danzando sulle note delle musiche tradizionali e rifocillandosi con il tipico cibo indiano.

La Teeyaan è una delle feste più importanti per la comunità indiana. Essa rievoca una tradizione della regione del Punjab che si celebra durante la stagione dei monsoni: questo evento rappresentava l’occasione per le donne, che si sposavano in paesi lontani, di tornare a casa e passare un po’ di tempo con la propria famiglia.

“La Teeyaan è una festa tipica del nostro Paese in cui si celebrano le donne e la incredibile forza che noi abbiamo” – spiega Gopi, tra le organizzatrici dell’evento – “volevamo ricreare anche qui in Italia un momento di aggregazione sociale e, soprattutto, restituire a tutte noi un po’ di tempo prezioso per ricordarci che la vita non può essere fatta solo di doveri. Inoltre” – continua Gopi – “organizzando questi eventi, vogliamo mantenere vivo il ricordo delle nostre tradizioni, farle conoscere e tramandarle ai nostri figli per non correre il rischio di dimenticarle e perderle per sempre”