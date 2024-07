Densa colonna di fumo a causa di un incendio nel salernitano. I sindaci:”Chiudete porte e finestre”

Un grosso incendio è divampato all’interno di una grande industria dolciaria con sede nella zona di Striano, a confine con Sarno e San Valentino Torio.

La densa colonna di fumo scaturita dall’incendio è stata visibile anche a chilometri di distanza, invadendo le strade adiacenti e arrivando fino ai comuni limitrofi di Sarno e San Valentino Torio. Entrambi i sindaci delle due cittadine hanno invitato la cittadinanza a “chiudere porte e finestre delle abitazioni e dei luoghi di lavoro”. Subito giunti sul posto, i carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a delimitare l’area per motivi di sicurezza e a domare le fiamme.



Nei pressi del luogo del rogo è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine e furani, allo scopo di monitorare la presenza in atmosfera di tali contaminanti generati a seguito dell’evento. I risultati degli accertamenti in corso saranno diffusi non appena disponibili.