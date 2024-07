Battipaglia piange Mattia Di Vece. Tre mesi fa l’incidente a Capaccio Paestum

Non ce l’ha fatta Mattia Di Vece, il 31enne di Battipaglia che era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla SS18 a Capaccio Paestum, nei pressi del pericoloso incrocio in località Spinazzo, lo scorso 22 aprile. Il giovane si trovava alla guida della sua Citroen quando venne sbalzato fuori dall’auto, dopo essere finito fuori strada e aver impattato contro il guardrail. Mattia, con l’intervento di un elicottero del 118, venne trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno, dove è rimasto ricoverato per tre mesi fino al tragico epilogo.

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mattia. Tra questi c’è anche un post della sua ex squadra, la Battipagliese 1929: “Ciao Mattia. Ricorderemo sempre con affetto il tuo sorriso. Il nostro abbraccio va alla famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e voluto bene.”.