Lavori sui viadotti tra Caggiano e Auletta. Anas rassicura: “I tempi saranno rispettati”

Al termine della presentazione dei lavori a Polla, i referenti di Anas si sono spostati lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”, per un sopralluogo sul cantiere dei lavori dei ponti ‘Massa Vetere’ (situato tra il km 8,351 ed il km 9,795) e ‘Ficarola’ (situato tra il km 10,920 ed il km 11,140), alla presenza – tra gli altri – del Sindaco di Caggiano Modesto Lamattina e dei

Sindaci di Auletta Antonio Caggiano e di Pertosa Domenico Barba.

Le attività procedono secondo quanto comunicato, ovvero con ultimazione dei lavori principali – e rimozione dei cantieri – sul ‘Ficarola’ fissata entro la fine del prossimo mese di settembre e sul ‘Massavetere’ entro la fine dell’anno.

A seguire si darà avvio alle attività sul ponte ‘Calabri’ (dal km 8,351 al km 7,556), programmate soltanto a partire dalla ultimazione dei lavori principali sugli altri due ponti allo scopo di non gravare sulla circolazione dell’area; con l’ultimazione anche di questo intervento, l’intera tratta stradale sarà del tutto percorribile, anche ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Nell’ambito dell’appalto – per un investimento complessivo di 11 milioni di euro – le attività principali consistono in ripristini corticali, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, nella installazione di nuove barriere di sicurezza con quelle adeguate alle normative vigenti, oltre alle impermeabilizzazioni dell’impalcato ed al rifacimento della nuova pavimentazione.

Per la manutenzione delle strade statali nel Cilento, in particolare, Anas ha attivato un piano di investimenti complessivo di oltre 56 milioni di euro, oltre 30 dei quali in corso di esecuzione.