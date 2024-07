Nel primo pomeriggio di oggi un incendio ha avuto origine nella frazione di Trinità, a Sala Consilina, nei pressi del cavalcavia della corsia a sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno subito provveduto a spegnere le fiamme e a gestire il traffico nei pressi del rogo, insieme ai volontari della protezione civile ANPAS “L’orchidea” di Sassano, evitando conseguenze peggiori per gli utenti della strada.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. E’ probabile che sia la causa scatenante le fiamme sia stata l’incidenza del caldo afoso e delle alte temperature di questi giorni, che raggiungono il picco proprio nel primo pomeriggio e la presenza di sterpaglia ed erba incolta proprio in quel preciso punto. Ma non si esclude anche una causa dolosa, magari dovuta a comportamenti poco responsabili. Rimane l’allerta meteo per le alte temperature.