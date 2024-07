Tramonti, i Carabinieri in Chiesa per sensibilizzare sulle truffe agli anziani

Il 28 luglio scorso, nelle parrocchie delle frazioni “Pietre” e “Gete” a Tramonti , al

termine della Santa Messa, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi ,

Capitano Giuseppe Bonsignore, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Lgt.

Giorgio Covato, unitamente al Sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, hanno

colto l’occasione per avviare un confronto e un contatto diretto con le comunità locali

fornendo alcuni consigli pratici ed efficaci volti a prevenire e contrastare il fenomeno delle

truffe in danno alle persone anziane. Un fenomeno, quello delle truffe, sempre più diffuso

e attuale, che prende di mira le fasce deboli, lasciando in loro oltre al danno economico e al

trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, anche il senso di colpa di

essere state raggirate.



L’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina alle fasce più deboli ed ai più vulnerabili, con la

campagna di prevenzione delle “truffe agli anziani” avviata a livello nazionale ha lo scopo

di raggiungere, grazie alle oltre 4500 Stazioni territoriali, tutti i soggetti potenzialmente a

rischio. Ed in questo contesto, l’Arma ha avviato a livello nazionale una campagna di

comunicazione allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di

rassicurazione sociale. Testimonial della campagna il celebre attore Lino Banfi che nello

spot diffuso sulle piattaforme social dell’Arma e sui media, con l’inconfondibile stile che lo

contraddistingue, racconta di alcuni suoi conoscenti che hanno subito truffe ed insieme al

comandante di Stazione del quartiere in cui vive mette in guardia gli spettatori.

“Quello delle truffe -ha riferito il Capitano Bonsignore, comandante della Compagnia di

Amalfi e coordinatore della campagna a livello locale- è un fenomeno trasversale che

colpisce indiscriminatamente tutti, dagli anziani ai giovani. Gli anziani vengono colpiti

prevalentemente attraverso contatti telefonici e un avvicinamento diretto, i giovani per lo

più attraverso i social network. Entrambi i fenomeni, parimenti deprecabili, fanno leva

sulle fragilità delle diverse fasce di popolazione e richiedono un’azione di prevenzione e

contrasto investigativo ed una campagna informativa che possa sensibilizzare e

rassicurare il cittadino perché l’Arma dei Carabinieri c’è ed è vicina a loro in questo tipo di

sforzo. Quelle che agiscono contro gli anziani sono vere e proprie ‘batterie’ – ha proseguito

il Capitano Bonsignore – provenienti dalle aree contigue alla Costiera e che arrivano, in un

giorno, ad effettuare anche dieci, venti tentativi di truffa prima di tornare alla base.

Dall’inizio dell’anno 2 persone sono state tratte in arresto e 10 denunciate per truffe

consumate nel territorio costiero. L’attività preventiva, grazie al coordinamento e

all’azione congiunta con Enti locali, Diocesi e Associazioni presenti sul territorio, inizia a

fornire dei risultati”. Oltre a questa iniziativa è stata realizzata una locandina che sarà

affissa in tutte le caserme, nelle parrocchie e nei luoghi di ritrovo degli anziani, nonché un

opuscolo pieghevole da distribuire ai cittadini. In maniera “chiara e semplice”, sono

indicati i consigli per evitare le truffe, tra i quali: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza su internet ed in tutte le circostanze ed ogni qualvolta non vi sentite sicuri, in casa o in ambiente esterno, non esitate a chiamare il 112.

Protagoniste assolute della missione di rassicurazione sociale dell’Arma sono le Stazioni

Carabinieri, che vivono le comunità, svolgono incontri formativi in luoghi di culto, presso

sedi comunali e strutture assistenziali per anziani, mantengono contatti con i direttori di

istituti di credito e degli uffici postali per condividere informazioni su casi sospetti,

sviluppando collaborazioni con gli organi di informazione e istituzioni locali per

sensibilizzare l’opinione pubblica.