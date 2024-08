Sala Consilina brucia ancora. Cittadini in prima linea

Sono oramai giorni che i cittadini di Sala Consilina si svegliano tra l’odore di fumo e il rumore degli elicotteri a causa dell’incendio che sta devastando su più fronti le montagne che sovrastano il paese.

In questi giorni la task force messa in moto per estinguere il fuoco è formata da Vigili del Fuoco, Polizia locale, le squadre antincendio della Comunità Montana Vallo di Diano, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e tantissimi volontari. Oltre al lavoro da terra si è reso necessario anche l’intervento di elicotteri e canadair.

Nella giornata di ieri i vigli del fuoco sono stati impegnati a lungo nel tentativo di contenere le fiamme ed evitare che arrivassero alle abitazioni.

Ma, tra i protagonisti della giornata di ieri, una menzione speciale va proprio ai tanti cittadini volontari che con pochissimi mezzi e rischiando in prima persona hanno deciso di collaborare e dare una grande mano.

Ieri, un gruppo di cinque persone formato da Ivan Bruno, Antonio Parrella, Michele Garone, Ernesto Bianchino e Nuccio (Carmine) Bruno, basandosi sulla propria esperienza e sulla conoscenza del territorio salese si sono resi conto che la zona di Sito Alto era scoperta e si sono recati lì. Con tanto impegno e i pochi mezzi a loro disposizione sono riusciti ad evitare che le fiamme si diffondessero ancora di più e hanno contribuito a spegnere in fuoco. In serata altri volontari si sono recati a San Raffaele dove erano presenti anche il sindaco e altri amministratori comunali per contenere le fiamme anche in quella zona.

Sala Consilina brucia ancora e la task force continua a lavorare senza sosta.