Eboli. Tornano “Le Notti dell’Ermice”: tra natura, cultura e storia

Torna a Eboli il 9-10-11 agosto, con la sua VII edizione, “Le Notti dell’Ermice – Le Notti Yang” la tre giorni di visite, percorsi, natura, storia, musica, teatro e gastronomia nella magia di un luogo incantato.

Organizzata dall’associazione “Briganti dell’Ermice”, in collaborazione con “Jevule vico vico”, la manifestazione che vanta il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Eboli, trova nell’area dell’Ermice, interna al Parco Regionale dei Monti Picentini, il suo teatro spontaneo e naturale.

E a poca distanza nell’area del convento di San Pietro alli Marmi, per i più giovani, grande attesa c’è per “Le Notti Yang”: contenitore dinamico in cui musica, parole, food&beverage e panorama mozzafiato si fondono creando magia.

Memoria dei luoghi, identità della comunità locale, ambiente e storia, insomma, per tre giorni a Eboli con “Le Notti dell’Ermice – Le Notti Yang” musica, spettacolo ed intrattenimento e grande cura per l’enogastronomia.

Nell’offerta culinaria, un ruolo d’eccezione – con la preparazione di piatti tipici della tradizione – un posto d’onore è riservato al Ciauliello, inserito nei PAT Prodotti Agroalimentari Tradizionali e che nella cucina ebolitana conserva e custodisce memoria storica legata ai luoghi.

In un luogo incantato, dove la magia e il mistero si intrecciano, dove la natura, per fortuna, resta ancora incontaminata, lo Spettacolo teatrale itinerante ideato da “I Briganti dell’Ermice” e scritto per questa edizione da Raffaele Scocozza, attende solo di essere apprezzato e ammirato.

Con il coordinamento di Annarita Corrado sono Amir Ameziane, Adil Ameziane, Angela Maresta, Anna Chiara Monaco, Arianna Carratù, Danilo Carratú, Rossella Rinauro, Emanuela Caiazzo, Siria Infante, Sara Baldassarre, Francesco Foglia, Luigi Ferrisi e Cosimina Cennamo a portare in scena uno spettacolo unico e originale.

Ad arricchire e impreziosire il percorso e lo spettacolo, quest’anno entrano in scena le fantastiche allieve della Maestra Rosa D’Amato della scuola di danza RDA Underground Concept. Movimenti sinuosi e coreografie strutturate per l’occasione sapranno affascinare i visitatori.

Tre giorni di musica e parole per uno spettacolo che è garantito. Start ore 20.30

VENERDI’ 9 AGOSTO

ERMICE: I Tammorrasìa- Tornano a calcare il palco con i loro ritmi del Sud del mondo, la sinuosità dei passi semplici e delle danze, le voci che sono intense e lo spettacolo che è garantito.

NOTTI YANG: Antonio Saporito- Il suo è un progetto nato nel 2020 e partendo dagli Alburni sviluppa il suo gusto musicale su un ritmo funky & pop. La passione per il viaggio e l’imprevisto lo porterà ad esplorare successivamente le varie possibilità di un sound ‘Mediterraneo’ che comunica col mondo respirando nuove correnti e incrociando nuove sponde. Suonatore errante, pendolare musicante

ERMICE: Wings Brothers- Band ebolitana che ha all’attivo una serie di appuntamenti musicali di tutto rispetto. Ripercorrendo la musica Classic Rock Inglese ‘70 ‘80 ‘90+ accompagnano il pubblico in una escalation di emozioni e ricordi.

NOTTI YANG: Tony Borlotti e i suoi Flauers– Si formano nel 1995. La missione è quella di rivivere, con passione ed ironia, l’epopea dei complessi beat italiani dei medi ’60.

ERMICE: Medina Band- Ritmi caldi e voci del Sud. Intrattenimento tra musica e parole. E la magia delle note che rende incredibile una serata magica.

NOTTI YANG: Space Rascals: Skinner, Crocodile e MissUrti, un trio di amici dj che seleziona musica con un denominatore comune, la passione per il cult e le sonorità che hanno accompagnato la loro infanzia e adolescenza di Millennial cresciuti negli anni 90. Messo a disposizione dall’associazione “Roberto Cuomo Onlus” il pulmino “Robin Hood” garantirà alle persone con disabilità di poter raggiungere l’area dell’Ermice. Il servizio è garantito dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Andata e ritorno con partenza da Piazza Titolo Flavio Silvano, alle spalle di Palazzo di Città, tutte le sere.

A partire dalle ore 19.30 e fino alle 23.00, inoltre, sempre da Piazza Tito Flavio Silvano per raggiungere l’Ermice, andata e ritorno, sarà disponibile anche il servizio navette della ditta Tg Travel Taglianetti.