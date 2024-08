“Cerreta sotto le stelle”. Auletta festeggia a un anno dalla protesta contro l’impianto di biometano

Una nuova iniziativa ad Auletta, anche per celebrare la vittoria del Comitato e dei cittadini – a distanza di un anno – contro l’installazione dell’impianto di biometano.

“L’anno scorso grazie a un articolo della collega Federica Pistone venivamo a sapere di un mega impianto a biometano da realizzare con fondi Pnrr nel Comune di Auletta, in un’area agricola di alto pregio. Da quel momento, abbiamo informato la cittadinanza, organizzato assemblee pubbliche, manifestazioni, invitato esperti, letto e studiato le carte, fatto ricorsi legali, denunce alla procura europea e alla direzione distrettuale antimafia. E poi siamo riusciti a far bloccare i fondi dal GSE Ne è uscita un’inchiesta importante pubblicata su IrpiMedia che ha contribuito a bloccare i fondi e informare le procure. Un lavoro di attivazione dal basso e di condivisione di saperi al servizio dell’interesse pubblico. È passato esattamente un anno”, scrivono gli attivisti.

L’attenzione verso il territorio non è mutata. “Molte cose sono cambiate – a partire da una nuova amministrazione guidata da Antonio Caggiano attenta al tema- e per noi resta fondamentale mettere al centro i beni comuni: acqua, terra, suolo e aria. Per questo quando Margherita Addesso ha proposto una festa sotto le stelle, tutt* abbiamo accettato con entusiasmo. Perché crediamo che sia fondamentale tornare ad apprezzare e proteggere ciò che abbiamo intorno a noi. Auletta ha una natura e una biodiversità bellissima, e oggi, questa è una grande ricchezza”. Il 9 agosto l’invito è alla Cerreta per festeggiare “un bene comune che tutti e tutte insieme abbiamo difeso e protetto. E anche se siamo piccoli come numero e entità, per una volta, si è fatta giustizia. Si è vinto per il bene comune. La festa inizia dalle 17.30 fino a mezzanotte, con cibo, musica, libri, cultura, riciclo, laboratori e un’osservazione guidata delle stelle con telescopio”.