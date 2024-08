Campagna di sensibilizzazione contro gli incendi da parte dell’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa

Il Comune di Sala Consilina ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione contro gli incendi dal momento che questi per molti giorni hanno martoriato i boschi del territorio comunale e continuano ancora a danneggiare il prezioso patrimonio boschivo del Vallo di Diano. Per farlo il Comune si è avvalso del video autoprodotto dall’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, da sempre un grande amante delle montagne e del suo Vallo di Diano. De Rosa definisce la montagna “un santuario di biodiversità che va assolutamente tutelato e tramandato alle future generazioni”. Nel suo messaggio De Rosa sottolinea l’importanza di adottare comportamenti corretti durante le escursioni nei boschi e di segnalare tempestivamente ai numeri di emergenza antincendio l’avvistamento di eventuali roghi.

L’appello è stato accolto anche dall’assessore al Patrimonio del Comune di Sala Consilina, Amedeo De Maio, che ha dichiarato:“ il vasto incendio che abbiamo fronteggiato nei giorni scorsi ci ha fatto capire che bisogna lavorare costantemente sulla sensibilizzazione, divulgando regole d’oro da rispettare in montagna. Giuseppe De Rosa, con la sua passione per le corse e la natura, è il testimonial ideale per divulgare questo messaggio e il suo esempio, le sue parole, si rivelano preziose per far leva sulle coscienze. Non posso che esprimere un sentito ringraziamento a Giuseppe De Rosa per questa sua importante testimonianza offerta in maniera gratuita alla nostra Comunità. Ricordiamoci sempre di avvisare i numeri di emergenza 1515 o 112 quando avvistiamo un rogo”.

Il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, ha voluto aggiungere: “l’impegno di Giuseppe De Rosa è un esempio luminoso di come il senso civico e l’amore per il nostro territorio possano tradursi in azioni concrete. Ringrazio Giuseppe e tutti i cittadini che, con coraggio e dedizione, hanno collaborato per contenere l’emergenza incendi. Il nostro patrimonio naturale è una risorsa inestimabile, e solo attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva potremo preservarlo per le generazioni future.”

Giuseppe De Rosa ha dichiarato: “ho sentito il dovere di fare la mia parte per la nostra amata città, messa a dura prova dagli incendi su più fronti. Sono orgoglioso di appartenere a una comunità di persone coraggiose, che hanno contribuito fin da subito alle operazioni di spegnimento, collaborando con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la solerzia con cui ha risposto all’emergenza e mi auguro che in futuro possiamo vivere in una comunità sempre più consapevole dell’importanza del nostro patrimonio boschivo.”