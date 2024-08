Incidente in A2 nei pressi di Sala Consilina: perde la vita una bambina di 7 anni

Tragedia sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sala Consilina. A seguito di un incidente stradale ha perso la vita una bambina di 7 anni di origini siciliane. L’impatto, violento e tragico, ha coinvolto due veicoli: una Citroen C1 con a bordo una famiglia messinese e una Renault Captur, nella quale viaggiava una coppia di origini calabresi diretta verso il Nord. Purtroppo, per la piccola non c’è stato scampo. A bordo della Citroen, viaggiava con i genitori e il suo fratellino, anch’esso coinvolto nell’incidente. Le altre cinque persone ferite sono state prontamente soccorse dal personale medico del 118 e trasportate in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Pur presentando condizioni gravi, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. Le operazioni di soccorso, complesse e delicate, hanno richiesto l’intervento di diverse ambulanze e il coordinamento dei soccorritori.

La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Sala Consilina, che sta effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire e determinare le cause della tragedia. La A2, nel tratto interessato dall’incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi.