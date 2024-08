Concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio a Teggiano: bruciati 12 ettari di vegetazione

E’ stato spento in serata l’incendio che era divampato questo pomeriggio a Teggiano. Le fiamme sono state generate, come confermato da diverse persone che hanno assistito all’evento e che hanno telefonato alla Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano, dalla caduta di un fulmine che ha colpito la parte più alta della montagna denominata Manca, in un’area situata al confine tra Monte San Giacomo e Teggiano.

La Sala Operativa Provinciale di Salerno ha provveduto ad allertare tempestivamente la Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano che, nel giro di pochi minuti, ha attivato una delle Squadre Antincendio operative ed il DOS (Direttore Operativo Spegnimento) Ricciardone. Per spegnere le fiamme sono state eseguite operazioni sia da terra che in aria tramite l’impiego di due Canadair e di un elicottero regionale.

Grazie all’immediato intervento dei soccorsi il fuoco non ha interessato la zona boschiva della montagna, ma si è propagato molto velocemente a causa del vento e ha bruciato diversi ettari di vegetazione incolta. Da una prima stima redatta dal mezzo aereo risultano essere andati in fumo 12 ettari di terreno.