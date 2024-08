In soccorso dell’Irpinia e del Casertano, colpiti dal maltempo, anche i caschi rossi del Comando di Salerno

In seguito al maltempo in Irpinia e nel Casertano, che ha portato a frane, smottamenti ed inondazioni, sono arrivati in soccorso gli agenti della “Colonna mobile” in assetto fluviale ed il nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco del Comando di Salerno. Continuano, infatti, anche le ricerche di due persone disperse nel comune di San Felice a Cancello, nel Casertano: pare siano una donna e suo figlio, i quali si erano recati in un terreno di proprietà in collina per poi essere stati sorpresi dal maltempo.

L’aiuto delle altre unità dei caschi rossi arrivati in soccorso questa mattina sta facilitando le operazioni di pulizia delle strade travolte dal fango e dai detriti. Dalla collina che sovrasta la frazione del comune casertano, infatti, a causa del terreno indebolito dalle forti piogge cadute nel pomeriggio e per la mancanza di alberi -andati in fiamme nel rogo che a inizio agosto ha devastato la pineta della collina di Talanico- il fango e i detriti hanno invaso le strade velocemente, provocando non poca paura ai residenti che si sono ritrovati con garage e cantine allagate.

Per quanto riguarda il nubifragio in Irpinia, i Comuni più colpiti sono quelli di Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano, al confine tra le province di Avellino e Napoli. Il corso d’acqua esondato è il torrente Acquaserta a Mugnano del Cardinale e la colata di fango ha inondato anche Baiano. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nelle auto nelle strade dei tre comuni e sono stati soccorsi e portati in salvo. Inoltre, a causa dell’esondazione del Regio Lagno, nel comune di Sirignano, anche la zona della Statale 7 fino al centro abitato di Mugnano del Cardinale, è stata interessata dall’inondazione del fango. A Baiano, la centrale via Libertà è rimasta completamente allagata. L’A16 Napoli-Canosa, è stata inoltre temporaneamente chiusa a causa a causa dell’inondazione dei detriti.