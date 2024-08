Rissa durante Picerno-Taranto di Coppa Italia: Daspo fino a 10 anni per sei tifosi

Sei tifosi del Taranto che lo scorso 5 ottobre 2023, in occasione della partita di Coppa Italia di Serie C Picerno-Taranto, tenutasi allo Stadio Curcio di Picerno, diedero vita ad una “accesa discussione poi degenerata in una vera e propria rissa”, sono stati allontanati dalle manifestazioni sportive per una durata variabile da uno a dieci anni.

Il Daspo., emesso dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, è arrivato al termine delle indagini dei Carabinieri che hanno individuato i sei protagonisti della rissa grazie alle telecamere di sorveglianza.

I sei, che hanno ricevuto il Daspo per uno, due, tre, cinque, otto e dieci anni, si colpirono “con calci e pugni e utilizzando anche l’asta di una bandiera”: il loro comportamento provocò un “pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico”.