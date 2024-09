Alluvione di San Felice al Cancello, la Regione Campania stanzia 1 milione per i primi interventi

“La Regione Campania esprime la propria vicinanza alle comunità colpite dal maltempo del 27 agosto scorso e il più profondo cordoglio alla famiglia di Agnese Milanese, la 71enne rimasta coinvolta nell’alluvione che si è verificata a San Felice a Cancello, il cui corpo è stato rinvenuto oggi nell’ex cava Giglio, posta a valle del paese, dopo sei giorni di ricerche alle quali hanno partecipato anche i volontari della protezione civile regionale con l’ausilio di cani e di un battello fluviale. Proseguono ancora senza sosta le ricerche del figlio disperso”. E’ quanto si legge in una nota stampa di Palazzo Santa Lucia. “Intanto la Regione Campania sta assicurando il finanziamento dei primi interventi di somma urgenza ai Comuni di San Felice a Cancello, Arienzo, Baiano e Mugnano del Cardinale, necessari a ripristinare il corretto deflusso delle acque e alla pulizia dei centri abitati invasi dal fango.

In particolare, 490mila euro serviranno ad assicurare un primo intervento urgente nella vasca in località Staglio nel comune di San Felice a Cancello per prevenire ulteriori allagamenti nelle aree urbane, oltre che a ripulire le strade”.