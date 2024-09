Bombe molotov contro un’azienda cilentana a Mercato San Severino

Sembrerebbe a tutti gli effetti un atto intimidatorio, quello che si è verificato ieri a Mercato San Severino ai danni della ditta Co.Ge.A. Impresit, di Ogliastro Cilento, che è impegnata nei lavori di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico nella frazione di Spiano. Ignoti hanno distrutto i finestrini di tre automezzi, che si trovavano all’interno del cantiere operativo sprovvisto di videosorveglianza, utilizzando bottiglie incendiarie.

“Ovviamente è un atto fortemente intimidatorio” ha denunciato Nicola Ausilio, titolare della srl insieme al fratello Alessandro. Ausilio, che è anche vicepresidente Ance Campania nonché membro del consiglio direttivo Aies Ance Salerno, non aveva ricevuto minacce o richieste estorsive prima di questa occasione, ma denuncerà l’accaduto.

Ora toccherà ai Carabinieri eseguire le indagini partendo anche dai rilievi eseguiti dalla Scientifica, che per tutta la giornata ha perlustrando l’area per individuare tracce che potessero far risalire agli autori del gesto, e controllando le riprese delle telecamere che si trovano nei principali accessi alla zona. Al momento nessuna ipotesi è esclusa e le indagini proseguono anche sul fronte amministrativo per capire se ci possa essere stato qualcun altro interessato a quell’appalto.