Maltempo a Capaccio Paestum, cadono alberi nella zona dei templi

Un nubifragio ha colpito Capaccio Paestum questo pomeriggio. La pioggia battente ed il vento hanno sradicato uno storico cipresso all’interno dell’area archeologica di Paestum. Non si sono registrati feriti, ma alcuni blocchi di travertino sono stati danneggiati dalla causa dell’albero, considerato un simbolo identitario visto che compare anche nelle immagini d’epoca girate durante lo Sbarco Alleato del 1943, nel corso dell’Operazione Avalanche. Il maltempo ha sradicato due alberi anche su Via Magna Graecia, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Agropoli per la rimozione.