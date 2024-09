Primo allenamento per il Valdiano Volley: cresce l’attesa per l’avventura in serie C

Il prossimo campionato di pallavolo maschile di Serie C è quasi alle porte e nel Vallo di Diano cresce l’attesa per il debutto di una squadra che promette ad appassionati e neofiti fine settimana di sana competizione e divertimento terapeutico, come questo sport da sempre ha dimostrato di saper fare.



“La sensazione è quella di un gruppo coeso, abbiamo sancito un patto non scritto, ovvero di essere sempre presenti e propositivi, di fare ogni sforzo possibile per creare gruppo essendo una squadra nuova con elementi provenienti da realtà diverse. I ragazzi devono conoscersi e parlare tra loro, sapendo che tutti sono importanti, dal più grande al più piccolo. Sarà fondamentale il lavoro in palestra, l’impegno deve essere massimo, perché più si lavora maggiore sarà la concentrazione sull’obiettivo, è chiaro che il cardine di tutto sarà l’assetto mentale”- ha dichiarato mister Teodoro Cicatelli.



Una squadra competitiva che darà del filo da torcere a tutte le avversarie del campionato campano e che ha già cominciato a lavorare sodo sulla preparazione atletica, contando sull’esperienza e sulla determinazione di Francesco Panza, 24enne di Polla laureato in Scienze Motorie il quale ha messo a punto un programma ad hoc per i ragazzi della Valdiano Volley in queste settimane che precedono l’inizio del campionato.

L’idea di partire con la preparazione già a settembre è stata pensata per dare maggior tempo ai ragazzi di conoscersi e, al contempo, di non avere fretta e di non accelerare, giungendo magari in affanno nel raggiungere determinati obiettivi. Evitando eccessiva pressione, i ragazzi della Valdiano Volley avranno la possibilità di fare le cose per bene, di focalizzarsi ogni giorno su un determinato aspetto per arrivare carichi e preparati all’inizio ottobrino del campionato.

L’imminente campionato di Serie C presenta, infatti, molte incognite, ma anche grandi aspettative per il Valdiano Volley, equipaggiato con nuovi talenti. Questo torneo sarà senz’altro un banco di prova fondamentale per vedere come gli atleti si integreranno tra loro e quale sarà l’impatto delle importanti acquisizioni sull’obiettivo promozione.