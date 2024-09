Dal 15 settembre riprenderà la circolazione del treno Frecciarossa in Basilicata sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto”.

Lo hanno detto, in una nota congiunta, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), e il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Pasquale Pepe (Lega).

“A Metaponto, Ferrandina e nel capoluogo lucano – ha aggiunto – sarà possibile salire o scendere da uno dei treni più performanti d’Europa, con un tempo di percorrenza inferiore a qualsiasi altro mezzo di trasporto di terra, raggiungendo il cuore delle principali città italiane, tra cui Roma e Milano”.

Bardi e Pepe hanno aggiunto che “dopo una fase di sperimentazione a mercato, è stato necessario riavviare un negoziato con Trenitalia, al fine di garantire un servizio ormai strategico per i lucani, prevedendo un investimento economico della Regione, e rendere definitivamente stabile nel tempo la circolazione del Frecciarossa. Riteniamo che simili collegamenti siano essenziali per lo sviluppo del nostro territorio e che, attraverso la promozione anche in chiave turistica, possano procurare particolari benefici all’economia lucana. Intanto, ai viaggiatori da e per la Basilicata non poteva essere sottratta la principale soluzione ferroviaria per essere connessi al futuro”, hanno concluso il governatore e l’assessore.