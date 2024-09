Padula, cani legati, in box fatiscenti e senza chip: il bilancio dell’operazione “benessere animali”

La maxi operazione di controllo e tutela del benessere animale condotta dal personale di Polizia Giudiziaria del Nucleo Guardie Zoofile A.I.S.A. Provinciale di Salerno ha portato alla scoperta di alcune situazioni di degrado in cui vivevano alcuni cani nel salernitano.

Nel dettaglio, a Padula, sono stati effettuati oltre sei controlli presso diverse abitazioni. Durante queste ispezioni, gli agenti hanno rinvenuto numerosi animali rinchiusi in box fatiscenti e inadeguati. Molti di questi cani erano privi di chip identificativo e non erano mai stati vaccinati né iscritti all’anagrafe canina regionale, circostanze queste che violano le normative vigenti in materia di protezione degli animali. Particolarmente allarmante è risultato il fatto che alcuni cani fossero legati a catene, condizione questa vietata dalla Legge Regionale del 2019, mentre altri versavano in condizioni di salute precarie tra scarse cure igieniche e ambienti insalubri. Di fronte a questa situazione inaccettabile, gli agenti hanno proceduto con la registrazione di due CNR (Comunicazione Notizia di Reato) da inviare alla Procura della Repubblica territoriale, qualificate come maltrattamento di animali e cattiva detenzione.

Per diverse situazioni particolarmente gravi, sono state emesse immediate intimazioni, tra cui la rimozione forzata delle catene, la richiesta di un’urgente visita veterinaria, l’obbligo di applicazione del chip identificativo e la creazione di box adeguati con cucce idonee per dimensioni e comfort degli animali.

Inoltre, sono stati elevati verbali per un importo di circa 600 euro per la detenzione indebita di cani a catena e per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari minimi. Tutte le segnalazioni e anomalie riscontrate sono state prontamente inoltrate alla Procura della Repubblica e alle autorità sanitarie territoriali, per garantire l’applicazione delle leggi e la tutela dei diritti degli animali.

Questa operazione rappresenta solo un passo nel continuo sforzo di promuovere il benessere degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, ponendo l’accento sull’importanza di una cultura della responsabilità e della cura verso i nostri amici a quattro zampe.