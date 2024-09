Dopo anni ecco la scuola Buonabitacolo, attendendo le altre opere incompiute nel Vallo di Diano

Domani, finalmente, verrà inaugurata a lustri di distanza, la scuola di Buonabitacolo. Tra problematiche edilizie, burocratiche, ritardi praticamente in ogni aspetto della vicenda, è arrivato il momento e la prima campanella verrà celebrata con una intensa giornata di interventi politici. Le inaugurazioni vanno sempre celebrate, ma non dimenticando i ritardi e chi questi ritardi li ha provocati. Sarà passerella sì, ma un po’ deve pur sempre traballare altrimenti si accettano i ritardi delle opere pubbliche come tristi consuetudini.

E sarà passerella anche quando verrà inaugurato, chissà quando, il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. La posa della prima pietra c’è stata e anche la dichiarazione che il tutto sarebbe stato terminato in sei mesi. Invece di mesi ne sono trascorsi molti di più e l’alba ancora non si scorge all’orizzonte. Anche in questo caso ritardi progettuali, negli espropri, e nella ricostruzione del tutto hanno fatto slittare di molto la riapertura del viadotto con gravi conseguenze per cittadini e commercianti. Ma sono diverse le opere pubbliche incompiute nel Vallo di Diano. Impossibile dimenticare l’aviosuperficie di Teggiano, milioni di euro spesi, diatribe tra enti e neanche un aereo da decenni. Altra opera rimasta alla prima pietra è quella dei lavori di ricostruzione della chiesa di Santa Maria dei Greci nel centro storico di Polla. Il cantiere è in bell’evidenza ma i lavori sono fermi e anche in questo caso si temono – è il caso di dire – tempi biblici per il termine dell’opera.

Sono tante le opere pubbliche non terminate, ma ovviamente nel Vallo di Diano, l’Incompiuta più importante resta la Sicignano-Lagonegro, i cui lavori sono sospesi dal 1987. Sarà festa grande per i 40 anni dalla sospensione, ma, temiamo senza alcuna passerella politica.