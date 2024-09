Resta aperta la scuola dell’infanzia di Teggiano. Festa grande alla prima campanella

Sono diversi gli istituti che questa mattina hanno dato il via all’inizio del nuovo anno scolastico. Tra questi, con grande gioia e sollievo da parte dei genitori, c’è anche la Scuola dell’infanzia di Teggiano capoluogo che nei mesi scorsi era stata a rischio chiusura.

A fine aprile, infatti, erano trapelate voci sulla possibile perdita del plesso scolastico nel centro storico in seguito a una decisione del Provveditorato agli Studi di Salerno, vista la presenza di soli sei bambini iscritti. Decisione che aveva innescato immediatamente la protesta, portata avanti da un gruppo di mamme con cartelloni e cortei, seguita dall’assemblea pubblica indetta dal sindaco, nel mese di maggio, per trovare una soluzione alla vicenda.

I genitori dei piccoli alunni, rappresentati da Filomena Coiro, ci tengono a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per salvare la scuola come il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, il consigliere regionale Corrado Matera e il consigliere comunale indipendente Conantonio D’Elia. Quest’ultimo, nell’augurare un felice inizio di anno scolastico ai bambini, ha espresso soddisfazione per l’apertura della scuola attraverso i propri canali social. “Una scuola che chiude è un paese che chiude. E oggi questo è stato scongiurato – scrive D’Elia- Un forte grazie a chi ha contribuito a fare in modo che il plesso scolastico di Teggiano Centro Storico non venisse chiuso. Alla collaborazione, al dialogo, alla fissazione dei giusti intenti consegue sempre il raggiungimento di utili risultati”.

Per celebrare questo momento importante, in mattinata, è stata organizzata una piccola cerimonia all’interno della scuola. All’evento, oltre ai genitori, al personale scolastico, al sindaco e altri rappresentanti del Comune, era presente anche il vescovo De Luca che ha benedetto i bambini e l’edificio scolastico.