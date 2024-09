Basentana troppo pericolosa. “Bardi venga in consiglio a riferire”

“Per gli automobilisti che quotidianamente percorrono la SS 407 Basentana ogni viaggio è letteralmente un’avventura, tra continue deviazioni di corsia dovute ai cantieri – alcuni ormai storici – restringimenti di carreggiata sui ponti, tratti di asfalto ormai in condizioni pessime e persino una galleria nel potentino chiusa da ben 2 anni dopo i danni riportati a causa dell’incendio di un automezzo”. Lo sostengono le consigliere regionali del M5S Basilicata Viviana Verri e Alessia Araneo.

“Ai disagi costanti si aggiunge, poi, il pericolo quando le condizioni meteo peggiorano e, come accaduto pochi giorni fa nel tratto compreso tra Salandra e Calciano, arrivano fortissime precipitazioni che trasformano in breve tempo la strada in un pantano di melma e detriti vari provenienti dai lati delle carreggiate, in mancanza di adeguati sistemi di deflusso dell’acqua piovana. È inaccettabile che un’arteria importante come questa, che collega il potentino con la fascia jonica per un totale di oltre 100 km, sia letteralmente impercorribile da un estremo all’altro, con un tasso di incidentalità che fa registrare ogni anno, purtroppo, nuove vittime”

Anche la messa in sicurezza avviata ormai da più di due anni con l’allargamento delle carreggiate e l’installazione dello spartitraffico da Calciano in direzione Metaponto, sta creando disagi che vanno ben oltre le fisiologiche difficoltà di percorrenza dovute ai lavori in corso: nel tratto compreso tra Pisticci e Bernalda il posizionamento dei cantieri ha determinato restringimenti di carreggiata tali da creare nuove situazioni di pericolo.

“Registriamo positivamente queste informazioni, ma al Presidente Bardi e all’Assessore Pepe chiediamo di riferire al Consiglio quale sia il reale cronoprogramma dei lavori in corso sulla SS 407, di vigilare scrupolosamente insieme ad ANAS sulla realizzazione degli stessi e di farsi carico delle notevoli problematiche di sicurezza che si vengono a creare a causa dei frequenti immelmamenti delle corsie, specie in vista della stagione invernale. I cittadini lucani e quanti percorrono la Basentana per lavoro o per visitare i territori, meritano risposte e sicurezza”.