Appello urgente dell’Asl Salerno per carenza di sangue negli ospedali: si dona anche al Curto di Polla

A causa di mancanza di sangue all’interno degli ospedali della provincia, L’ASL Salerno ha lanciato un appello a tutti i donatori abituali e coloro che volessero diventare donatori di sangue di età comprese tra i 18 e 65 anni, a recarsi presso tutte le strutture trasfusionali dell’Asl per effettuare, se le condizioni di salute lo consentono, una donazione di sangue e/o emocomponenti in favore dei pazienti, ricoverati e non dei nosocomi della provincia. Non solo chi dona aiuta gli altri, ma anche se stesso, infatti Inoltre, se tutti i donatori di sangue, ricevono: test gratuiti per HIV, epatite e sifilide insieme a un monitoraggio di colesterolo, trigliceridi e altri parametri.

Per donare, basta recarsi, tutti i giorni feriali, dalle 08:00 alle 11:00, presso le strutture trasfusionali degli ospedali: “Luigi Curto” di Polla dove il centro trasfusionale è cresciuto molto e ha permesso una raccolta importante nell’ultimo periodo. E ancora anche nelle strutture “Dell’Immacolata” di Sapri, “San Luca” di Vallo della Lucania, “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, “MM.SS. Addolarata” di Eboli e al “P.O. Umberto I” di Nocera.