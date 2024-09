Ruba un auto in pieno giorno a Lavello: arrestato 43enne di Cerignola

Qualche giorno fa un 43enne di Cerignola, nel foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ha rubato una utilitaria, parcheggiata in pieno giorno sul corso principale di Lavello, nel Potentino. L’auto apparteneva a un’anziana signora del luogo che ha sporto quindi denuncia alla locale Stazione Carabinieri, permettendo agli uomini dell’Arma di iniziare immediatamente le ricerche diramandole a tutte le pattuglie in circuito.

Il ladro, nel contempo, si era dato alla fuga lungo la S.P. 143 finendo per perdere il controllo del veicolo e ribaltandosi sulla carreggiata.



Soccorso dai Carabinieri di Lavello e della Radiomobile della Compagnia di Venosa, e ricevute le cure del caso, l’uomo, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Potenza.

A seguito dell’udienza di convalida da parte dell’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza, il 43enne, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.