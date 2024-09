Ritrovata a Eboli l’auto rubata al consigliere comunale di Sala Consilina Luca Andresano

il consigliere comunale di Sala Consilina e socio fondatore della casa di produzione Casa Surace, Luca Andresano ha voluto ringraziare i carabinieri dopo che i militari dell’Arma lo hanno contattato per dirgli che era stata ritrovata la sua auto. “Ringrazio il Comando Stazione dei Carabinieri di Eboli – Santa Cecilia per aver ritrovato la mia auto rubata ad inizio agosto”.

Il colpo era stato messo a segno ad agosto, i ladri erano entrati in casa e avevano trovato le chiave della vettura e l’avevano portata via. Qualche giorno fa un commerciante ha notato l’auto parcheggiata davanti al proprio esercizio commerciale da diversi giorni e ha avvertito i militari che hanno subito compreso che l’auto era quella rubata ad Andresano.

Un furto quanto meno strano perché i malviventi non solo hanno lasciato l’auto in bella vista, forse proprio per farla ritrovare, ma anche perché dall’interno non hanno portato via nulla e anche il pieno di benzina presente quando fu rubata non è stato intaccato più di tanto. Ovviamente continuano le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto e altrettanto ovviamente c’è la gioia del consigliere comunale di aver ritrovato la sua vettura.