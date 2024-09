Controlli dei Carabinieri di Viggiano: sequestrata droga e merce contraffatta

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno attuato un servizio straordinario di monitoraggio, volto a contrastare ogni forma di illegalità. L’operazione si è concentrata in particolare sulle violazioni relative agli stupefacenti e alla circolazione stradale, con l’intento di rafforzare la sicurezza dei cittadini e dissuadere le attività criminali.

L’azione ha visto un potenziamento della vigilanza nelle strade comunali e statali, nonché nei punti di aggregazione, risultando efficace nel contrasto alle attività illecite. Durante i controlli, i Carabinieri hanno effettuato un significativo numero di operazioni, culminate in risultati tangibili.

Tra i casi più rilevanti, un giovane di 28 anni, proveniente da Moliterno, è stato arrestato mentre si trovava alla guida della propria auto, con 50 grammi di hashish in suo possesso. L’Autorità Giudiziaria di Potenza ha disposto inizialmente gli arresti domiciliari, seguito dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria, dopo la convalida del GIP del Tribunale di Potenza. Il 28enne, è stato anche deferito in stato di libertà per commercio di merci contraffatte, insieme a un coetaneo trovato a bordo della sua autovettura con 10 paia di scarpe di una nota marca destinate alla vendita; tutte le merci sono state sequestrate.

In un’ottica di controllo della circolazione stradale, sono state denunciate ulteriori tre persone: due di esse per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. Parallelamente, altre cinque persone di età compresa tra i 19 e i 30 anni sono state segnalate alla Prefettura di Potenza; quattro per uso personale di sostanze stupefacenti e una per guida in stato di ebbrezza, sebbene con un tasso alcolemico inferiore alla soglia di deferimento all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione ha portato a un totale di 65 veicoli controllati, 71 persone identificate e 10 esercizi pubblici ispezionati. È stato anche effettuato il sequestro di 54 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, elevate 13 contravvenzioni per un ammontare complessivo di circa 3.000 euro, e ritirate 5 patenti di guida. Inoltre, un’autovettura è stata sequestrata in vista di una futura confisca.

La strategia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza si fonda su una rigorosa