Sant’Arsenio: sabato presentazione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario del coro “Amici della Musica” 

Sabato alle ore 10:30 presso l’aula consiliare “Nicola Costa” a Sant’Arsenio si terrà la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti del 50esimo anniversario del Coro polifonico “Amici della Musica”. L’evento verrà introdotto e moderato da Luigi Biscotti nonché Presidente del Consiglio comunale e delegato allo spettacolo ed eventi. La conferenza stampa vedrà l’intervento di: Antonella Pepe, Presidente Coro Polifonico “Amici della musica” ; Viviana Palladino, Maestro e Direttore del Coro Polifonico e il primo cittadino di Sant’Arsenio Donato Pica.

Il Coro “Amici della Musica” è nato nel 1974 per volontà del giovane seminarista Don Angelo Spinillo, attuale Vescovo di Aversa. Il Coro “Amici della Musica” ha deciso di festeggiare questo mezzo secolo di storia con una sequenza di appuntamenti che vedranno anche il coinvolgimento di altri cori, anch’essi con una storia e una tradizione altrettanto significativa. Il primo appuntamento per celebrare i festeggiamenti per il 50° Anniversario del Coro si è tenuto il 9 giugno presso il Teatro “G. Amabile” di Sant’Arsenio in collaborazione con il Coro “Armonia” di Salerno ma seguiranno tanti altri appuntamenti imperdibili che accompagneranno la stagione autunnale e invernale.