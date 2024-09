Tutto pronto, al lounge bar Alibi Room di Sala Consilina, per Marco Calone il 21 settembre

L’atmosfera vibrante e coinvolgente della musica napoletana sarà protagonista sabato 21 settembre al lounge bar Alibi Room in località Sant’Antonio di Sala Consilina. Un evento imperdibile che vedrà come ospite speciale il talentuoso cantante neo melodico Marco Calone, celebre per la sua rivisitazione moderna delle tradizioni musicali partenopee.

Gli organizzatori, il lounge bar Alibi Room di Sala Consilina della titolare Chiara Mileo in collaborazione con Claudio Tafuri e Giuseppe Caiafa, hanno preparato tutto nei minimi dettagli per offrire una serata indimenticabile agli amanti della buona musica.

Si preannuncia una serata ricca di emozioni e di note coinvolgenti che daranno vita a una magica atmosfera. Il concerto prenderà il via alle ore 21:00 e sarà aperto da Francesco Ippolito, un talentuoso artista di Sala Consilina innamorato delle sonorità partenopee. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’incantevole mondo della musica napoletana, dalle melodie più classiche alle reinterpretazioni moderne che caratterizzano l’arte di Marco Calone. Durante la serata, oltre ad assaporare le note avvolgenti della musica partenopea, i presenti potranno gustare ottime pietanze e bevande selezionate per rendere l’esperienza ancora più piacevole ed appagante.

Questa serata rappresenta uno degli eventi di punta della fine estate a Sala Consilina, dove Marco Calone promette di travolgere un pubblico variegato, dai giovani alle generazioni più anziane. Ed infatti, dalle ragazzine alle nonne, dai ragazzi intenti a corteggiare le loro ragazze ai nonni che intonano “T’aggio purtato na’ Rosa” alle loro mogli con i capelli argento. Marco Calone, piace proprio a tutti. Successo dopo successo (Vallo Accarezza’, E staje male, L’urdema vota, Si felice tu, e tanti altri) si è affermato con le sole sue forze, Marco è figlio d’arte, uno dei pochi figli d’arte che è riuscito a far dimenticare questa sua condizione. Nato da una storia d’amore che ha tenuto banco agli inizi degli anni 90 a Napoli, proprio tra la cantante e attrice Cinzia Oscar, ancora oggi artista di grande successo e molto amata e Franco Calone, cantante con un certo seguito. Una storia che ha appassionato tutti i loro fan. Tutto pronto, dunque, per sabato 21 settembre a Sala Consilina. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero ‪346 375 9113.