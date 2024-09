Centauro inglese muore dopo uno schianto sul lungomare di Maiori

Nel primo pomeriggio di oggi, nella parte terminale del Lungomare di Maiori, è avvenuto un grave incidente stradale dove un centauro di nazionalità inglese, parte di gruppo composto da alcuni motociclisti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote che poi ha proseguito la sua corsa senza controllo evitando miracolosamente di creare danni a persone e cose.

Nelle vicinanze del punto in cui si è verificato il terribileincidente, zona sempre affollata di persone e di bambini, non c’era per fortuna nessuno al momento dell’impatto in seguito al quale è stato divelto anche un cartello stradale.

I compagni del gruppo hanno subito prestato soccorso, uno dei quali gli ha praticato il massaggio cardiaco, subito dopo sono giunti i sanitari del 118giunti a bordo di un’ambulanza medicalizzata della CroceRossa in forza al vicino Saut di Maiori, che dopo avergli praticato le manovre di rianimazione lo hanno intubato e trasportato presso il presidio di Castiglione di Ravello dove è poi morto poco più tardi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Maiori, guidati dal luogotenente Giusepe Loria, che hanno eseguito una serie di rilievi, mentre gli agenti della polizia municipale coordinati dal capitano Gianluca Ossignuolo, hanno provveduto a interrompere la circolazione stradale regolando il traffico a sensi alternati sull’altra corsia.