L’Asl Salerno potenzia l’offerta vaccinale pediatrica

L’Asl Salerno ha potenziato l’offerta vaccinale pediatrica, al fine di garantire una maggiore copertura sul territorio di riferimento. Grazie all’applicazione del Protocollo d’intesa, approvato in comitato aziendale, che è finalizzato ad implementare la copertura vaccinale e garantire un ulteriore servizio all’utenza, l’offerta vaccinale è stata fortemente incrementata attraverso la chiamata attiva dei pazienti da parte dei pediatri di libera scelta. I pediatri di libera scelta, infatti, potranno somministrare vaccini “programmati” (obbligatori o facoltativi) secondo il piano vaccinale o i “recuperi” presso il proprio studio medico o presso i distretti sanitari di riferimento o in entrambe le sedi.

A partire da oggi anche il Distretto di Giffoni Valle Piana ha potenziato l’offerta vaccinale attivando ulteriori ambulatori, rispettivamente a Giffoni e a Pontecagnano che saranno attivi 2 sabato al mese. Altri due ambulatori infrasettimanali saranno operativi nelle stesse sedi grazie alla disponibilità dei pediatri afferenti al distretto 68. L’attività vaccinale avverrà su prenotazione e calendario di inviti con l’intento di garantire una prossimità del servizio specie nelle aree del sud della provincia dove ci sono maggiori difficoltà legate agli spostamenti. Dal 1 ottobre, inoltre, partirà anche la campagna vaccinale antinfluenzale per gli over 60 e per tutte le categorie in target per la vaccinazione.