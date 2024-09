Ecco cosa c’è nello zaino per la Bolivia dell’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa

Nuova gara per l’ultramaratoneta di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, in partenza per la Ultra Bolivia organizzata da Canal Aventure in programma dal 23 al 29 settembre prossimi. La gara podistica si sviluppa su un percorso di 220 km in 7 tappe ad oltre 3600 metri di altitudine sull’Altopiano boliviano in Sud America. Un’esperienza già nota all’atleta salese, due volte titolo mondiale della Rodsign Continental Challenge del circuito francese.

Saranno circa trenta i partecipanti alla Ultra Bolivia impegnati in una faticosa ed emozionante competizione che attraversa paesaggi aridi circondati da vulcani, villaggi autentici, fino a raggiungere il Salar di Uyuni, il più grande deserto di sale del mondo in cui sorge la spettacolare Isla Incahuasi popolata di cactus giganti.

Nelle ore precedenti la partenza, il campione ha mostrato alle nostre telecamere la lista del materiale obbligatorio e necessario da mettere nello zaino da portare in spalla durante la gara in autosufficienza. Tra gli oggetti indispensabili, oltre all’abbigliamento giusto, una tenda per la notte, un sacco a pelo, barrette energetiche, due borracce per l’acqua, una bussola ed un frontalino, nello zaino non può mancare un kit emergenza per affrontare piccoli infortuni come ci ha illustrato il campione, che ha motivato la sua passione per le corse di lunga distanza svelando, inoltre, l’attaccamento ad un peluche portafortuna a forma di elefante.



Maria Grazia Petrizzo