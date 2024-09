In due mesi emessi dal Questore 5 ammonimenti per violenza domestica nel potentino

Nei mesi di luglio e agosto scorso, la Questura di Potenza, sotto la guida del Questore Giuseppe Ferrari, ha emesso cinque provvedimenti di ammonimento per violenza domestica. I destinatari di questi ammonimenti sono quattro uomini residenti in provincia e uno residente nel capoluogo, tutti coinvolti in comportamenti di violenza e aggressione ai danni delle loro compagne e dei propri genitori.

Tra i casi trattati, spicca quello di un uomo che ha perpetrato numerosi atti di violenza psicologica nei confronti dei propri genitori. Questo individuo ha lungamente assunto comportamenti minacciosi e offensivi, rientranti nelle fattispecie di “violenza domestica” così come delineato dalla normativa vigente. In particolare, si è recato a casa dei genitori in tre diverse occasioni (il 28 aprile, il 12 maggio e il 21 maggio 2024) ostinato nel pretendere di rimanere nell’abitazione nonostante le ripetute opposizioni dei genitori. Giustificava le sue azioni sostenendo che quella fosse “casa sua” e che avesse diritto di permanere in essa in quanto parte della sua eredità.

Per quanto riguarda gli altri quattro ammonimenti, le indagini svolte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Potenza hanno rivelato gravi condotte di violenza da parte degli ammoniti nei confronti delle proprie compagne. Queste violenze, avvenute in presenza di minori, hanno manifestato caratteristiche di aggressione fisica tali da rendere necessario l’intervento del personale sanitario. È importante notare che le condotte violente si sono ripetute nel tempo e sono state oggetto di precedenti interventi delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della notifica degli ammonimenti, tutti gli uomini interessati sono stati invitati a intraprendere un percorso terapeutico presso il Centro per gli Uomini Autori di Violenza di Genere (C.U.A.V.), istituito dalla Regione e gestito dal Comune di Potenza in collaborazione con l’ASP. Questa iniziativa è parte di un protocollo di intesa (Protocollo Zeus) firmato a Potenza il 8 novembre 2023, che mira a promuovere la prevenzione e il trattamento delle dinamiche di violenza domestica.