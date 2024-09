In Basilicata un centro antiviolenza itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza

È stato inaugurato, in Basilicata, un centro antiviolenza itinerante gestito dall’associazione Differenza Donna.

Al termine di un anno di intenso lavoro, il progetto “GENERARE EMPOWERMENT E RETI ANTIVIOLENZA”, promosso dall’Associazione Differenza Donna APS/ONG e sostenuto da Fondazione CON IL Sud ha raggiunto il suo obiettivo finale: inaugurare un centro antiviolenza itinerante nella Regione Basilicata così da avvicinarsi sempre di più alle donne vittime di violenza e offrire loro un aiuto concreto nel percorso di autodeterminazione e liberazione dalla violenza.

Con le due inaugurazioni tenutesi il 19 e il 29 settembre, ha preso finalmente avvio il percorso di cambiamento culturale per la creazione di una società libera dalla violenza di genere.

Le donne di Acerenza, Lagonegro e Palazzo San Gervasio possono contare su un punto di riferimento fondamentale per uscire dalla violenza e su operatrici esperte, reperibili H24, che si impegneranno nei territori coinvolti per offrire a tutte sostegno gratuito e personalizzato, tramite ascolto e supporto psicologico, consulenza legale e sociale, sostegno alla genitorialità, orientamento al lavoro, sportelli antistalking e gruppi di auto-aiuto.

“Come Differenza Donna” – ha dichiarato la presidente Elisa Ercoli – pensiamo che l’apertura di un Centro antiviolenza sia l’investimento più importante per sostenere i nostri territori in un grande cambiamento culturale che abbia come priorità una risposta efficace alle donne, alle bambine e ai bambini in uscita dalla violenza e interventi di formazione e sensibilizzazione perché la prevenzione sia sempre parte del nostro lavoro“