Padre Maurizio Patriciello a Sant’Arsenio in occasione della cerimonia conclusiva del Festival della Teologia “Incontri”

La cerimonia finale della VII edizione del Festival della Teologia “Incontri” si è tenuta presso la Chiesa Madre di Sant’Arsenio. Si tratta di un festival che si svolge nei mesi estivi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e che assegna annualmente il Premio Incontri a una figura di spicco della vita pubblica nazionale, che si è distinta in relazione al tema dell’anno. Quest’anno il tema è stato l’ecologia, e il riconoscimento è andato a padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, noto per il suo impegno nella lotta contro i clan e a favore della difesa dell’ambiente e della vita.



Alla cerimonia erano presenti il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, padre Antonio De Luca, il parroco di Sant’Arsenio, don Angelo Fiasco, che presto lascerà la parrocchia per assumere la direzione della Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Teggiano, e Raffaella Tardio, Presidente Diocesana di Azione Cattolica.

La cerimonia è stata allietata dall’intervento musicale del coro “Amici della Musica” di Sant’Arsenio diretto dal Maestro Viviana Palladino.