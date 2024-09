Giornata Internazionale della Pace: l’opinione dei bambini del Vallo di Diano

Come ogni anno, lo scorso 21 settembre si è celebrata la Giornata Internazionale della Pace. Istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata ha l’obiettivo di incoraggiare la sensibilizzazione e la promozione sul tema della pace. È una giornata fondamentale, soprattutto quest’anno, in un mondo afflitto dalle guerre, da quelle nei territori palestinesi occupati a quella in Ucraina. Questa giornata ha lo scopo di far luce su queste guerre perché il primo passo per la fine delle ostilità sta nella consapevolezza da parte di tutti che la guerra è sempre ingiusta.

A tal proposito abbiamo ascoltato che opinione hanno i bambini del Vallo di Diano a proposito della pace.