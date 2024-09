La storia a lieto fine di India, il cane Corso dallo sguardo triste

Essere adottati, per molti cani adulti, può essere un’impresa ardua tanto da far diventare la prospettiva di lasciare il canile un miraggio. Questo è ciò che sarebbe potuto accadere a India, un cane Corso di circa 5 o 7 anni( non si può sapere con certezza) che fino a qualche giorno fa si trovava presso il Canile Diano Project a Sala Consilina, se qualcuno non le avesse donato una seconda vita. La sua storia, quella de “Il cane Corso dallo sguardo triste”, è stata raccontata dall’ OIPA Vallo di Diano attraverso i propri canali social.

India, che potrebbe essere stata abbandonata o essere scappata, è stata ritrovata in un piccolo paese del Vallo di Diano, scheletrica e totalmente spaesata. Prima di essere condotta al canile, ha dovuto trascorrere del tempo presso l’ASL veterinaria campana. Per i volontari è stato evidente fin da subito quanto India, più degli altri cani che vivono in canile, fosse insofferente ai box di cemento. Tutto ciò l’ha portata diverse volte a tentare la fuga, arrampicandosi, tanto da costringere il gestore del canile a posizionare delle ulteriori grate solo nel suo box, per evitare che si ferisse. Per cercare di alleviare questo malessere, che traspariva dai suoi occhi, veniva portata a sgambare più degli altri cani, ma lei non faceva altro che guardarsi intorno per trovare una via di fuga. Anche al ritorno nel box India si stendeva a terra implorando, con il suo sguardo, di essere salvata.

Nel tempo sono state diverse le richieste di adozione, ma nessuna si è mai trasformata in qualcosa di concreto finché, dopo numerosi post pubblicati per lei, una persona si è fatta avanti. Sabato, questo il nome di colui che ha cambiato la vita del “cane Corso dallo sguardo triste”, ha deciso di aggiungere India alla sua famiglia “a quattro zampe”. Dopo 4 incontri e dopo aver portato al canile i suoi 2 cani, Pippo, di 17 anni, e Sansone, di 5, per vedere l’approccio con India, non ha esitato un istante a portarla via dal canile.

“Lo sguardo di India- scrivono le volontarie- dopo aver varcato l’uscita del canile ed essere entrata in auto non lo dimenticheremo mai”.